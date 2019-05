Kuba wprowadza racjonowanie artykułów spożywczych i higienicznych

W obliczu zaostrzających się problemów zaopatrzeniowych socjalistyczny rząd Kuby wprowadza racjonowanie żywności i artykułów higienicznych. Winą za kryzys Hawana obarcza Waszyngton.

Liczne produkty spożywcze i artykuły higieniczne Kubańczycy mogą kupować już tylko w ograniczonej ilości. Należą do nich kurczaki, ryż, jajka, fasola, wędlina, mydło, pasta do zębów i proszek do prania. Celem tego racjonowania jest „sprawiedliwy i rozsądny” podział brakujących artykułów - tłumaczy minister handlu Betsy Diaz.