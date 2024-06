Po 34 latach zamykają kultowy sklep w Gdańsku. Dlaczego? Są wątpliwości

Sklep Cyrkiel zostanie zamknięty. "Papierniczy mojego dzieciństwa"

Informacja o likwidacji sklepu papierniczego Cyrkiel po 34 latach działalności poruszyła internautów. "No szok. Nie zgadzam się. Ten klimatyczny sklep toż to historia Gdańska! [...] Oprócz całego wspaniałego asortymentu art. papierniczych były tu (no jeszcze są!) przepiękne art. dekoracyjne: figurki, kubeczki i lampy, no i zawsze piękna tematyczna wystawa" - podkreśla jedna z nich.