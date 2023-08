Polacy wrócili z urlopów i kupują. Dramatyczny brak rąk do pracy w sklepach

Polacy wracają z urlopów i ruszają na zakupy. To intensywny czas przygotowań do nowego roku szkolnego i powrotu studentów do miast. Efekt? Od połowy sierpnia sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie. W lipcu zanotowano dynamiczny wzrost w liczbie zleceń dla pracowników dorywczych w handlu. W weekend można zarobić nawet 800 zł "na rękę".