Podobno nie trzeba wozić ze sobą prawka. Za brak dostał 2 tys. zł kary

W praktyce jednak nie każda sytuacja jest tak oczywista. 19 października 2022 roku mężczyzna został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Był zaskoczony, kiedy funkcjonariusze oskarżyli go o prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Waga zarzutów była na tyle poważna, że sprawa trafiła do sądu.