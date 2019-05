Kuriozalna przesyłka z Ikea. Wielki karton, a w nim parę drobiazgów

Firma, która szczyci się rozwiązaniami dotyczącymi praktycznego wykorzystania przestrzeni, tym razem zaskoczyła sposobem spakowania kilku drobnych zakupów.

- Zaskoczył mnie gabaryt przesyłki. Miałam wątpliwości, czy to faktycznie do mnie. Zakupów było w końcu niewiele i to raczej drobiazgi, a otrzymałam je w ogromnym, specjalnie wzmacnianym kartonie – relacjonuje Marta Robaczewska, która zdjęcie kuriozalnej przesyłki opublikowała w sieci. – Wyglądało to na żart.