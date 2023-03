Kuriozalny napad na bank. Ukradł jednego dolara, chciał iść do więzienia

Jak podaje NBC News, do osobliwego ataku na bank w amerykańskim stanie Utah doszło w poniedziałek. Donald Santacroce jako swój cel wybrał placówkę Wells Fargo Bank w Salt Lake City. 65-latek wszedł do banku, podszedł do kasjerów i pokazał im kartkę, na której napisał: "Przepraszam, że to robię, ale to napad. Proszę dać mi jednego dolara. Dziękuję".