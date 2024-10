Ładowarka w kontakcie. Zostawić czy wyjąć? Znamy odpowiedź

Jak podaje next.gazeta.pl, ładowarka pozostawiona w gniazdku nadal pobiera energię, jednak są to niewielkie ilość. To zjawisko nazywa się poborem mocy w trybie czuwania. Co prawda, zużycie energii jest wtedy dużo niższe niż podczas ładowania urządzenia, ale różni się w zależności od mocy ładowarki.