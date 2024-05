Legendarna cukiernia uratowana. "Nasza królowa wróciła na miejsce"

Szczęśliwy finał akcji

Właściciel cukierni zaapelował w poniedziałek wieczorem do mieszkańców z prośbą o namierzenie mężczyzny, który podając się za serwisanta, nie oddał urządzenia. Sprawa została też zgłoszona na policję. We wtorek wieczorem okazało się, że szum medialny przyczynił się do tego, że w środę zaginiona maszyna miała wrócić do cukierni.