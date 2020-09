Lidl i Foods By Ann. Sieciówka wraca z produktami od Lewandowskiej

Z okazji powrotu do szkół sieć Lidl wprowadza w swoich sklepach produkty marki Foods by Ann. Jak tłumaczą władze sieci, decyzja stanowi odpowiedź na zapotrzebowania Polaków na zdrową żywność.

Foods by Ann pojawi się w sieci sklepów Lidl już po raz piąty. "W ostatnim czasie klienci coraz częściej wybierają wysokiej jakości żywność, szukają też produktów sprawdzonych, o dobrym składzie, rekomendowanych przez ekspertów" - czytamy w komunikacie.

_-_ Asortyment Foods by Ann doskonale wpisuje się w tę potrzebę i jest lubiany przez klientów, o czym przekonaliśmy się już podczas poprzednich akcji organizowanych we współpracy z marką _-_ mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska. Marka Anny Lewandowskiej powstała w 2016 roku.