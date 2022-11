Lidl rozda przed świętami bony warte w sumie ponad milion złotych. Rusza loteria

Kart podarunkowe są do wygrania co godzinę, od szóstej rano do 21.59. W sumie na szczęśliwców czeka 640 kart o łącznej wartości 1,28 miliona złotych. Nagrody można wykorzystać na zakupy w sklepach stacjonarnych Lidl Polska do 28 lutego 2023 roku.