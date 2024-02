Lombardów w Polsce coraz więcej. To zła wiadomość

Gazeta powołała się na dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet, z których wynika, że na koniec 2023 r. liczbę lombardów na polskim rynku można szacować na blisko 8,5 tys. Dodano, że w porównaniu do 2022 r. stanowi to wzrost o 35 proc. Podano też, że w latach 2010-2015 liczba lombardów na polskim rynku oscylowała w granicach od 4,5 tys. do 5,5 tys.