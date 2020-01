Lot nad Iranem? Są linie, które się nie boją. Sprawdzamy, co może zrobić klient

Większość dużych linii lotniczych nie lata już nad Iranem czy Irakiem. Są jednak takie, które potencjalnych zagrożeń się nie boją, chociażby Qatar Airways. Ekspert podkreśla jednak, że klient ma zawsze pole manewru.

W regionie jest obecnie bardzo niespokojnie - i nikt nie wie, kiedy może się to zmienić. Linie lotnicze, w tym polski LOT , zmieniają więc trasy, by nad oboma krajami nie latać. Komunikat w tej sprawie wydały też popularne tanie linie WizzAir, które teraz będą omijać niebezpieczny region - również w przypadku lotów z Polski.

- Samoloty międzykontynentalne, a takie ma na przykład Qatar Airways, latają na pułapie ok. 15 tys. metrów. A to za wysoko, by trafiły je irańskie rakiety - mówi w rozmowie z money.pl. I zaznacza, że sytuacja z ukraińskim Boeingiem była zupełnie inna - bo samolot był dopiero na pozycji wznoszenia i znajdował się na wysokości ok. 2,4 tys. metrów.