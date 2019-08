Lotto prosi o dowód. Burza w internecie, a wystarczy doczytać

Lotto wymaga skanu dowodu osobistego i to nic dziwnego. To element procesu weryfikacji klienta. Jeśli nam nie odpowiada, nie musimy tego robić, ale konta w tego typu aplikacji też nie założymy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lotto prosi o dowód, wszystko zgodnie z prawem. Internauci tym razem niesłusznie oburzeni (PAP, Fot: PAP/Wojciech Pacewicz)

Jeden z użytkowników portalu wykop.pl skarży się, że Lotto żąda od niego skanu dowodu osobistego. Chodzi o zarejestrowanie konta internetowego tak, by móc płacić za kupony i skreślać liczby poprzez specjalną aplikację.

"Tyle się mówi, że przesyłanie zdjęć dowodów osobistych czy ich xerowanie jest skrajnie niebezpieczne. A tutaj państwowa firma Totalizator Sportowy wprost prosi o skan obu stron dowodu, nawet nie sugerując, żeby coś wymazać. Co to ma być, pytam się?" - czytamy we wpisie, zachowana oryginalna pisownia.

Przepisy się zmieniły i dowodu (i innych dokumentów) kserować czy skanować nie można - to prawda. Jednak prawdą jest też to, że nowe prawo nie obejmuje wszystkich podmiotów. W wyżej wymienionym przypadku wszystko jest jak należy. Lotto ma prawo wymagać skan dowodu osobistego, by ukończyć proces weryfikacji klienta, koniecznej do założenia konta w systemie. Totalizator Sportowy (TS) zapewnia, że "niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji" skan lub fotokopia dokumentu tożsamości są usuwane. Robi tak nie tylko TS, ale też m.in. firmy bukmacherskie. A legalnie skanu prawa jazdy żądać mogą aplikacje carsharingowe, do wynajmu pojazdów na minuty. I nic w tym dziwnego.

Co więcej, jak głosi regulamin Lotto, uwierzytelnienia można dokonać też w jednym z oddziałów. "Gracz jest uprawniony do weryfikacji swoich danych na podstawie dowodu osobistego okazanego w jednym z Oddziałów Totalizatora Sportowego. Dane Gracza sprawdzane w procesie weryfikacji to: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego" - czytamy. To oznacza, że osoby, które nie chcą wysyłać skanu swojego dokumentu poprzez aplikację, mogą ukończyć rejestrację w jednym z fizycznych oddziałów Lotto. Potwierdza to jeden z internautów, który właśnie w ten sposób dokonał weryfikacji konta.

Obejrzyj: Kto może skserować dowód. Ekspert wyjaśnia