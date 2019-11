Macie dość Black Friday? Inni też. Odpowiedzią są protesty i Green Friday

Już nie każdy chce brać udział w szale na Black Friday. Pojawiają się kolejne inicjatywy idące pod prąd amerykańskiemu "świętu" konsumpcjonizmu. Czy po modzie na Black Friday czas na modę na jego bojkot?

Zieloni działacze apelowali do konsumentów i firm tworzących Black Friday hasłem "Nie potrzebujesz - nie kupuj" o przemyślenie swoich zakupów podkreślając, że coraz częściej ubrania czy elektronika są traktowane jak jednorazówki. A to nie pozostaje obojętne dla środowiska.

Nie tylko aktywiści czy nieduże marki zaczynają bojkotować to święto konsumpcjonizmu. W tym roku do tego grona dołączyli tacy gracze jak Decathlon czy Ikea.

Do "zielonych" promocji w tym stylu dołączyły także Mydlarnia 4 Szpaki, bro.Kat czy Looks by Luks.

White Monday, czyli Biały Poniedziałek, to coś pomiędzy zakupową histerią a totalnym bojkotem. Dołączają do niego marki, które produkują odpowiedzialnie, naprawiają, wynajmują, przetwarzają itp. Tego dnia dają swoim fanom niewielkie zniżki na ich usługi.

Wygląda na to, że to sztuczne "święto" polaryzuje konsumentów coraz bardziej. Czy w 2020 jeszcze więcej dużych firm, wzorem Decathlonu i Ikei, dołączy do bojkotu konsumpcyjnej spirali? Wszystko na to wskazuje.