Małe sklepy padają jeden po drugim. "Sytuacja jest dramatyczna". Nieprzewidziane skutki zakazu handlu

15 tys. małych, rodzinnych sklepów zostanie w tym roku zamkniętych, podczas gdy cztery lata temu w ciągu roku zamknięto 600 - tak Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w rozmowie z "Faktem" komentuje skutki przepisów o zakazie handlu.

- Na nowym prawie korzystają głównie dwie największe sieci dyskontów i stacje benzynowe. Natomiast małe rodzinne firmy tracą. Jest to skandaliczne - w emocjonalnym wywiadzie z "Faktem" mówi Kaźmierczak.

Jak to możliwe, że właśnie duzi są beneficjentami prawa, które miało chronić małe sklepy? Jak tłumaczy Kaźmierczak, duże sieci skoncentrowały swoje reklamy i promocje na piątku i sobocie i w te dni ściągają klientów do siebie. Ci robią wtedy tak duże zakupy, że nie mają potrzeby odwiedzania mniejszych, czy to w niedzielę, czy w inne dni. - Solidarność wyświadczyła zagranicznym sieciom handlowym ogromną przysługę - uważa prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.