Mama 4 plus. Dla kogo? Ile wynosi? Te warunki trzeba spełnić

Mama 4 plus to potoczne określenie Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wsparcie jest wypłacane osobom, które nie podjęły pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały ze względu na konieczność wychowania co najmniej czwórki dzieci. Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać? Jaka jest obecna wysokość świadczenia?