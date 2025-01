"Mamy zakupione busy". Ministra zapowiada zmiany w transporcie

Ministra podkreśliła, że jest w kontakcie z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby znaleźć kompromis z lokalną społecznością. – Mamy pomysł, jak doprowadzić do tego, by konie na trasie pozostały, jako element kulturowy i dalej pełniły swoją funkcję, ale z mniejszym obciążeniem dla samych koni – mówiła w Radiu ZET.

Kwestia wagi wozów używanych na trasie do Morskiego Oka była wielokrotnie badana. Jak pisaliśmy w WP Finanse, w październiku ubiegłego zbadano 40 wozów, których waga wynosiła od 650 do 800 kg. Dwa spośród tych pojazdów przekroczyły wagę 800 kg, osiągając odpowiednio 807 i 810 kg . Średnia waga wozów wyniosła około 700 kg. W przeszłości, 10 lat temu, ważono wozy bez ich pełnego wyposażenia, co spowodowało, że ich waga była niższa.

Władysław Nowobilski, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka podkreślił, że waga wozów sprzed 10 lat była używana przez zootechników do oceny pracy wykonywanej przez konie, używając wzoru dla koni pracujących cały dzień, co nie odzwierciedla realnych warunków pracy na trasie do Morskiego Oka, gdzie konie pracują nie więcej niż dwie godziny dziennie i nie codziennie.