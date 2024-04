"Masowy napływ Rosjan". Europejski kraj przeżywa oblężenie

"Ich motywacją do przeprowadzki była chęć ucieczki przed wojną" - relacjonuje "NIN" na temat Rosjan decydujących się na życie w Serbii. "Ci, którzy postanawiają wrócić do Rosji, robią to głównie z powodów osobistych: wielu z nich rozstało się z rodziną, inni zmagają się z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi" - informuje tygodnik. Dodatkowo, w ostatnich wyborach prezydenckich w Rosji, Władimir Putin zdobył zaledwie nieco ponad 10% głosów wśród Rosjan mieszkających w Serbii.