Masz kredyt we frankach? To najlepszy moment na ugodę

O ile frankowicze co do zasady nie muszą już martwić się o wyroki (według dostępnych statystyk ok. 96–99 proc. postępowań kończy się pozytywnie dla kredytobiorców), to wciąż muszą być przygotowani na kilkuletnią batalię przed sądem. Mimo że sądy w ostatnim czasie przyspieszyły z wydawaniem wyroków w sprawach frankowych (w I kw. 2024 r. w I instancji unieważniły ok. 5,5 tys. umów, co względem analogicznego okresu w 2022 r. stanowiło wzrost o ponad 150 proc.), to wciąż średni czas rozstrzygania sprawy w I instancji wynosi ok. 1,5 roku, a w II instancji – 1 rok i 2 miesiące. W warszawskim Sądzie Okręgowym wyroki zapadają po ponad 1150 dniach od złożenia wniosku, a we wrocławskim Sądzie Okręgowym po blisko 960 dniach – wylicza portal frankowicze.net.