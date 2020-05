Metoda "na Biedronkę". Wystarczy jeden błąd, a oszuści opróżnią nam konto

CERT Polska - zespół powołany do wyłapywania naruszeń bezpieczeństwa w sieci - ostrzega przed nowym oszustwem "na Biedronkę". Działa to tak, że oszuści wysyłają do potencjalnych ofiar informacje o możliwości zdobycia bonu o wartości 500 zł w zamian za podanie danych z karty. W ten sposób zapisują się na płatną subskrypcję.