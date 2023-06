Mieszkanie Plus. Będą wyższe dopłaty do czynszu dla najemców

Do kilkuset złotych miesięcznie mogą dostać w dopłatach do czynszów najemcy lokali w ramach programu Mieszkanie Plus - poinformowała w poniedziałek spółka PFR Nieruchomości. Będzie to możliwe po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.