Mieszkanie- - zakup i sprzedaż najważniejsze informacje

Kupujemy mieszkanie przed ślubem- na co zwracać uwagę?

Zakup mieszkania przed ślubem to kwestia, która wciąż budzi emocje. Do kogo po ślubie należy mieszkanie? Czy jest wspólną własnością? Zgodnie z przepisami mieszkanie nabyte przez męża lub żonę przed zawarciem związku małżeńskiego, nie Załucza się do wspólnego majątku po ślubie. Jednak dochody z pensji czy innych źródeł już tak. Dlatego ,jeśli planujemy zakup mieszkania przed ślubem i mamy wątpliwości lub chcemy się jakiś dodatkowo zabezpieczyć, warto udać się po poradę do prawnika.