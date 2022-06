Miliony złotych dla działkowców. Ruszył nabór wniosków. Oto kto i ile może dostać

Skorzystać mogą cztery miliony Polaków

Wartość grantu dla jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego to od 10 tys. zł do 100 tys. zł. W sumie do działkowców ma popłynąć 47 mln zł. Wnioski o przyznanie grantu trzeba złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek. Można to zrobić osobiście, listownie bądź przez internet. Wzór wniosku można znaleźć na stronie ARiMR.