Ceny w sklepach skoczą nawet ponad 10 proc. To podrożeje najbardziej

Wysokie podwyżki dotyczą również owoców, które mają być w grudniu droższe o 9,8 proc. We wrześniu było to jeszcze 8,5 proc. W przypadku warzyw ceny do września wzrosły o 5,7 proc., a w grudniu spodziewany jest wzrost do 8,7 proc., co jest efektem słabszych zbiorów w tym roku.