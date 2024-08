Na Zachodzie pokochali ten owoc. W Polsce mało kto o nim wie

Poza tym w jego ocenie doszło do poważnego błędu już na samym początku "przygody" z tymi owocami. - Pojawiło się wielu, którzy bez odpowiedniej wiedzy sadzili aktinidię myśląc, że to wystarczy, by zarobić duże pieniądze. To oczywiście jest błędne myślenie, ponieważ plantacja minikiwi wymaga zarówno dużych pieniędzy na start, jak i dużych nakładów pracy - zaznaczył.