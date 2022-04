Owoc, którego pragną Polacy: dobry na serce, oczy i nerwy. Jesteśmy jednym z największych jego producentów na świecie

Owoc zdrowy i łatwy w konsumpcji

Sam owoc pochodzi - tak jak jego większy "kuzyn" - z Azji. W przeciwieństwie do zwykłego kiwi nie trzeba go obierać, można je jeść ze skórką. Jak podaje Serwis Zdrowie PAP, wielkością przypomina dorodne winogrona albo nieduże śliwki, w smaku zaś "stanowi dość zaskakującą mieszankę aromatów znanych z wielu różnych owoców". Można jeść go na surowo, ale nadaje się też do przetwórstwa, na przykład na dżem.