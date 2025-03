Na "złocie Bałtyku" można nieźle zarobić. Są okazy warte tysiące złotych

Choć dla wielu poławianie "złota Bałtyku" to sposób na dodatkowy dochód, spora część osób traktuje to jako hobby. – Chodzi o to, żeby wyjść, pochodzić po plaży. Oczywiście zdarzają się osoby, które traktują to jako rywalizację, ścigają się, kto znajdzie więcej, kto jest lepszy, chwalą się swoimi zdobyczami – zaznacza Popkiewicz, którego zamiłowanie do bursztynu jest rodzinne.