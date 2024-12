Gdzie szukać pracy w 2025 r.? Oto lista najlepszych zawodów

Serwis podkreśla, że każde z tych kryteriów zostało ocenione osobno. W ten sposób stworzono trzy oddzielne rankingi zawodów, a profesje były punktowane za zajęcie pozycji od 1. do 20. Po zsumowaniu punktów opracowany został ranking uwzględniający wszystkie czynniki jednocześnie.

Medycy uplasowali się dopiero na piątym miejscu przez wysoką barierę wejścia do zawodu . Ta ostatnia w gronie profesji wymienionych w czołówce jest zdecydowanie najmniejsza w przypadku operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, którzy pojawili się na czwartej pozycji.

Wspomniane powyżej profesje należą do stosunkowo dobrze wynagradzanych, ale daleko im do rynkowej czołówki. Jak pisaliśmy w WP Finanse, królami rynku pracy są dyrektorzy finansowi, którzy mają szansę na zarobki rzędu od 25 do 55 tys. zł brutto (raport Michael Page).