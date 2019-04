Naukowcy: pogoń za promocjami kończy się otyłością

Handel ma bardzo często niezdrowe artykuły spożywcze w promocjach. Dlatego łowcy okazji mają nadwagę.

Dla autorów badań jest to niepokojące także dlatego, że nadwaga jest wysokim czynnikiem ryzyka 13 rodzajów nowotworów. Eksperci domagają się więc, by ustawowo ograniczyć tego rodzaju sklepowe oferty.

Naukowcy podkreślają, że wyniki badań wskazują, jakim zagrożeniem dla dzieci jest częste sięganie po promocje. Już teraz w Wielkiej Brytanii co 5. uczeń szkoły podstawowej ma nadwagę, a w szkołach średnich nawet co trzeci. Innym powodem, dlaczego brytyjscy naukowcy ostrzegają przed następstwami zakupu towarów z promocji jest to, że nadwaga uważana jest za czynnik ryzyka wystąpienia 13 różnych rodzajów raka, w tym raka jelit i piersi.