Nawet 21 tys. zł od państwa. Wiadomo już kiedy ruszy nowy program

Wiceszef NFOŚiGW poinformował, że program dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła "Moje Ciepło" ma zostać uruchomiony w ciągu ok. dwóch tygodni. Będzie on miał budżet w wysokości 600 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków.