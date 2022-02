Polacy nie chcą wielkich domów. Oto najpopularniejszy metraż

Jak podaje portal, wpływ na to, co i jak było budowane w 2021 i 2020 roku, miała m.in. pandemia koronawirusa. Była ona przyczyną wielu trudności, z którymi zmagali się budujący. "Niepewność źródeł dochodu oraz wzrastające ceny skłoniły wielu Polaków do ponownego przekalkulowania kosztów planowanej inwestycji. Najbardziej negatywnie na cały proces wpłynęły jednak opóźnienia w dostawie materiałów oraz w dostępie do ekip budowlanych" - czytamy.