New Look wychodzi z Polski. Odzieżowa sieć zamyka sklepy

New Look, brytyjska sieć odzieżowa, zamknie w Polsce 19 sklepów. Polski oddział sieci ogłosił niewypłacalność - podał portal wiadomoscihandlowe.pl, powołując się na brytyjskie media.

New Look zamierza opuścić także Belgię. Sieć ogłosiła, że w tym roku zamknie łącznie 60 sklepów, w tym dwa flagowe na londyńskiej Oxford Street. Łączyć się to będzie z likwidacją prawie 1000 miejsc pracy.