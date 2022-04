Nie grzej tyle, zwolnij, wybierz rower. Belgijski rząd podpowiada, jak uderzyć w Putina

"Jedenaście milionów drobiazgów robi wielką różnicę" – przekonuje belgijska minister energetyki Tinne Van der Straeten, odwołując się do liczby ludności Belgii. I zachęca, by ludzie ograniczyli zużycie surowców energetycznych, które są importowane z Rosji. Miałby to być rodzaj "oddolnych sankcji" na Moskwę za inwazję na Ukrainę. Unia Europejska chce uniezależnić się od rosyjskich surowców, ale nie będzie to ekspresowy proces.