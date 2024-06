Nie podawaj numeru telefonu w Biedronce. Opłakane konsekwencje

Warto jednak być ostrożnym

Podanie numeru telefonu publicznie, w obecności innych klientów, niesie ze sobą pewne ryzyko. Ktoś może zapamiętać nasz numer i wykorzystać go do skorzystania z naszych promocji, szczególnie jeśli zawierają one jednorazowe kody. Może to prowadzić do utraty możliwości skorzystania z oferty przed nami.