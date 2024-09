Nie trzeba płacić mandatu na raz. Tak rozłożysz płatność na raty

Jak rozłożyć mandat na raty?

Jeśli wysokość mandatu przekracza możliwości jednorazowej zapłaty, można złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Wymaga to wcześniejszego przyjęcia mandatu, a następnie złożenia wniosku do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika, listownie lub drogą elektroniczną. Jak podaje biznesinteria.pl, wniosek musi zawierać: