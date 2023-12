Nie tylko Biedronka i Lidl. Kolejna sieć ogłasza podwyżki

Z kolei Lidl poinformował, że od stycznia 2024 roku pracownicy sklepów będą mogli liczyć na pensje początkowe w wysokości od 4550 zł brutto do 5550 zł brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę do poziomu od 4800 zł brutto do 5750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy pensja wzrośnie do poziomu od 5000 zł brutto do 6000 zł brutto.