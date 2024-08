Nie wyrzucaj do śmieci ogólnych. Kara do 5 tys. zł

Elektroodpady to urządzenia elektryczne i elektroniczne, które zawierają szkodliwe substancje, takie jak rtęć, ołów czy kadm. Są trudne do rozkładu, co sprawia, że nieodpowiednie ich składowanie może trwale zanieczyścić środowisko. Za wrzucenie elektroodpadów do zwykłego kosza grozi mandat do 5 tys. zł.