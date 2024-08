Na półki sklepów trafiły "niedoskonałe arbuzy". Znamy szczegóły

"W lipcu nasze plantacje ucierpiały w wyniku gradobić, co uszkodziło znaczną część naszych plonów. Arbuzy, choć wizualnie niedoskonałe, wciąż zachowują pełnię smaku i aromatu. Byliśmy bardzo zadowoleni, gdy Lidl Polska zaproponował, że wprowadzi te owoce do sprzedaży. Nasza współpraca z Lidlem trwa od lat i wspólnie dążymy do minimalizowania marnotrawienia żywności oraz dbania o środowisko naturalne" – mówi Krzysztof Wasilewski, właściciel gospodarstwa.