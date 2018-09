Niedziela handlowa - czy zrobisz zakupy 16 września?

Niedziela handlowa przypada na początku i na końcu miesiąca. Oznacza to, że zakupów nie zrobimy w niedzielę 16 września.

Niedziela handlowa – kiedy

Niedziela handlowa przypada w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Zasada jest prosta, a jednak wielu Polaków wciąż ma problem z zapamiętaniem kiedy sklepy w niedzielę są czynne, a kiedy zamknięte. We wrześniu mamy aż 5 niedziel. Oznacza to, że pierwsza niedziela handlowa przypadła na 2 września, a na kolejną musimy czekać aż 4 tygodnie, do 30 września.

Niedziela handlowa – nie tym razem

Najbliższa niedziela handlowa odbędzie się dopiero za dwa tygodnie. 16 września wszystkie oblegane przez Polaków supermarkety będą nieczynne. Pracownicy sieci Biedronka, Lidl, Auchan i wszystkich pozostałych sklepów wielkopowierzchniowych będą mieli wolne w najbliższą niedzielę. Jest to dla nich świetna okazja do odpoczynku i spędzenia czasu z rodziną. Jeśli nie masz czasu na zakupy to z odsieczą przybędzie wiele sklepów. Dla najbardziej zapracowanych supermarkety przygotowały specjalną ofertę. Polega ona na dłuższym otwarciu lokali w każdą sobotę. Dzięki temu zakupy można zrobić nawet o godzinie 23. Jednak najbardziej potrzebujący klienci mogą zakupić niezbędne produkty również w niedzielę niehandlową. Można tego dokonać dokonać w sklepikach osiedlowych, warunek jest jednak jeden – za kasą musi stanąć właściciel sklepu. W niedziele niehandlowe otwarte są również sklepy sieci Żabka i Carrefour Express. Potrzebujący mogą zrobić zakupy również na stacjach benzynowych. Miłośnicy galerii handlowych mogą się przejść do swoich ulubionych miejsc, ponieważ otwarte będą tam lokale gastronomiczne takie jak kawiarnie, lodziarnie, czy restauracje. Niedziela handlowa oraz niehandlowa to czas, kiedy czynne są również wszystkie kina i miejsca rozrywki.