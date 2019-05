Niemcy walczą o polskie inwestycje. "Powinno być ich więcej, bo polska gospodarka pędzi"

Niemiecki land Brandenburgia poszukuje inwestorów z Polski. Do tej pory zainwestowały tam 24 duże polskie firmy. Zdaniem lokalnych władz - to zdecydowanie za mało. Minister gospodarki landu walczył właśnie w Warszawie o uwagę polskich przedsiębiorców.

Grupa Kapitałowa Hollywood z Sierpca nie jest nad Wisłą zbyt dobrze znana. Co innego w brandenburskim mieście Eberswalde. Tam polska firma przejęła bankrutującą pralnię. Polakom udało się ją wyprowadzić na prostą - i tym samym ocalić ok. 100 miejsc pracy w mieście. Dziś pralnią zarządza Polak - Roman Sadowski. - Trzeba było wiele zmodernizować, ale wyszliśmy na prostą - słyszymy w Grupie Hollywood.

Minister gospodarki landu Brandenburgia, Jörg Steinbach, chciałby, by takich historii było znacznie więcej. W rozmowie z radiem RBB tłumaczy, że przecież skoro polska gospodarka pędzi, to Polacy powinni inwestować u swoich sąsiadów. Do tej pory 24 duże firmy z Polski zainwestowały w Brandenburgii. Steinbach właśnie wrócił z Warszawy, gdzie zabiegał o kolejne inwestycje. Z jakim skutkiem? Tego na razie nie wiadomo.