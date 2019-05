Niemcy wyprzedają historyczne zamki tuż przy polskiej granicy. W cenie willi pod Warszawą

Nawet kilkusetletnie zamki w cenie willi pod Warszawą. Przygraniczny niemiecki land Brandenburgia wyprzedaje historyczne budynki. Trzy z nich leżą tuż za Odrą.



Najbardziej okazały zamek na sprzedaż to Schloss Reichenow - położony niecałe 30 kilometrów od polskiej granicy. W tej chwili mieści się tam "Romantyczny Hotel Reichenow". Cena - 1,5 mln euro, czyli niemal 6,5 mln zł. Z jednej strony dużo, z drugiej - nabywca dostanie klucze do imponującego budynku, którego powierzchnia to ponad 22 tys. metrów kwadratowych.