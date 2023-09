Niemcy podnoszą pensje. Polskę dzieli przepaść

Jak podaje portal dlahandlu.pl, od nowego roku w Niemczech minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 12 do 12,41 euro brutto, czyli do ok. 57 zł. W 2025 r. ma być ona podniesiona do 12,82 euro. Szacuje się, że obecnie około 6 milionów pracowników w Niemczech jest zatrudnionych w sektorze niskich płac czyli zarabiają mniej niż 12,76 euro za godzinę.