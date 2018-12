Niemiecka prasa o "kindergeld": za równą pracę przysługują równe świadczenia

Prasa komentuje rekordową liczbę 15 mln osób pobierających niemiecki zasiłek na dzieci - nie zawsze mających do tego prawo.

„Mitteldeutsche Zeitung” z Halle pisze: „Wielu Polaków, Bułgarów czy Rumunów pracuje w Niemczech, płacąc tu podatki i składki na ubezpieczenia socjalne. Nie ma żadnego powodu, żeby odmawiać im zasiłku na dzieci. Oczywiście, że są przypadki nadużyć i oszustw z wyłudzaniem zasiłku na dzieci, których w ogóle nie ma, bo nawet nie przedłożono ich świadectw urodzenia. Przestępcze szajki wykorzystują luki w przepisach, ściągając na dużą skalę Bułgarów i Rumunów do Niemiec i zakwaterowując ich w jakichś ruderach. Jeżeli nikt tego stanowczo nie ukróci, istnieje groźba, że świadczenie to stanie się dla ludzi solą w oku.”

„Westfaelische Nachrichten” z Monastyru uważa, że „trzeba zwrócić większą uwagę na detale, bez idiotycznych uprzedzeń z jednej strony i romantycznych mrzonek z drugiej. Większość rodziców, którzy w pocie czoła pracują w Niemczech, uczestnicząc w kreowaniu wartości, a których dzieci nie mieszkają w Niemczech, mają absolutne prawo do tego zasiłku. Płacą tu podatki i płacą składki, a jest to istotna pozycja w demograficznie starzejącym się społeczeństwie, które tak chętnie debatuje o równowadze między karierą i rodziną, i o wcześniejszej emeryturze , czasami zapominając, że rozdawać można tylko to, co się wypracowało”.

„Reutlinger General-Anzeiger” krytykuje, że „nic nie pomoże schwytanie pojedynczych oszustów czy stygmatyzacja całych grup narodowościowych. Trzeba zdemaskować struktury zorganizowanych oszustw, a można to zrobić tylko przez lepszą wymianę informacji między instytucjami, co jak zawsze jest trudne do zrealizowania. Dobrze chociaż, że rząd zadbał o to, że w urzędach specjaliści zajmą się teraz walką z wyłudzaniem zasiłków. Poprawić mają komunikację między poszczególnymi instytucjami. To gigantyczne zadanie, także dla policji celnej. Będzie to jeden urząd więcej, który będzie zbierał informacje w odpowiednim miejscu i je sprawdzał. Taka ‘grupa zadaniowa' będzie miała pełne ręce roboty”.