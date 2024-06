Nisko cenimy swoje dane. Bardzo łatwo jest je pozyskać

Bartłomiej Drozd z serwisu ChronPESEL.pl ostrzegał, że jeśli ktoś używa specjalnego adresu e-mail jedynie do zakupów w sklepach internetowych, to nie stanowi to większego problemu. W przeciwnym wypadku, gdy ten sam adres e-mail wykorzystywany jest również na co dzień, np. w banku, może to prowadzić do poważnych konsekwencji w przypadku wycieku danych. Cyberprzestępcy mogą wtedy próbować zresetować hasła i przejąć konta, w tym również konta bankowe.