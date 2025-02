Zapłacą za śmieci 40 proc. więcej. Gmina zapowiada kontrole

Gmina Krzyżanowice zdecydowała się na podwyżkę opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jak informuje portal nowiny.pl, od marca 2025 r. nowa stawka będzie wynosić 38 zł miesięcznie od osoby. To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że poprzednie opłaty wynosiły od 27 do 29 zł i nie były zmieniane od pięciu lat.

Podwyżka najbardziej dotknie gospodarstwa domowe, które dotychczas płaciły najniższą stawkę, czyli 27 zł. Dotyczyło to nieruchomości zamieszkałych przez siedem lub więcej osób – dla nich opłata wzrośnie aż o 11 zł na osobę. Czteroosobowa rodzina, która płaciła 28 zł, teraz zapłaci 10 zł więcej na osobę miesięcznie.

Gmina zapowiedziała również kontrole mające na celu weryfikację deklaracji dotyczących liczby osób zamieszkałych w danym lokalu. Właściciele nieruchomości mieli czas na zgłoszenia do 10 lutego. Po tym terminie rozpoczną się losowe kontrole, które mają uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Redakcja WP Finanse we wrześniu 2024 r. przeprowadziła ankietę wśród kilkudziesięciu polskich gmin, pytając o podwyżki cen związane z wywozem odpadów. Odpowiedzi uzyskaliśmy od 24 samorządów . Na podniesienie opłat zdecydowało się 13 z nich. Analizy wykazały, że podwyżki dotyczą głównie mniejszych miejscowości znajdujących się na Śląsku.

Przykładem takiej gminy są Żory. Nowa stawka, obowiązująca od początku lipca 2024 r., to 30 zł na osobę, w porównaniu do wcześniejszych 25 zł, co oznacza wzrost o 20 proc. Zmiany wprowadzono, aby uniknąć deficytu w budżecie gminy, który bez podwyżki wyniósłby 1 479 550,50 zł.