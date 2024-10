Tajlandia po taniości. Triki na niedrogie, egzotyczne wakacje

Tajlandia to popularny kierunek wybierany przez podróżników o ograniczonym budżecie. Dzięki tanim noclegom, niedrogiemu transportowi oraz smacznym i tanim posiłkom ulicznym, można tu zobaczyć i doświadczyć wiele, nie wydając zbyt dużo pieniędzy. Jak to zrobić?

Jak podaje "Lonely Planet", koszt noclegu w podstawowym pokoju gościnnym wynosi od 500 do 1000 bahtów (ok. 58-117 zł). Za jedzenie na ulicznych straganach zapłacisz od 40 do 100 bahtów (ok. 5-12 zł), a butelka lokalnego piwa kosztuje średnio 80 bahtów (ok. 29 zł).

Zorganizowane wycieczki lub aktywności to wydatek wynoszący co najmniej 1500 bahtów (ok. 170 zł). Wynajęcie motocykla na jeden dzień to koszt od 150 do 300 bahtów (18-35 zł).

Kiedy lecieć do Tajlandii?

Najlepszym czasem na odwiedziny Tajlandii pod kątem pogodowym i turystycznym jest okres od listopada do marca, ale ceny noclegów i transportu w tym czasie rosną. Jeśli zależy ci na oszczędnościach, idealnym momentem będzie sezon niski, od lipca do września, kiedy ceny spadają, a tłumy turystów są mniejsze.

Bangkok to jedno z najtańszych miast Azji pod kątem przelotów, zwłaszcza jeśli znajdziesz atrakcyjną ofertę od linii lotniczych z krajów Zatoki Perskiej lub przez chińskie miasta. Ceny biletów rosną w sezonie zimowym, więc warto rozważyć alternatywne przyloty do innych azjatyckich metropolii jak Singapur, Manila czy Kuala Lumpur i przesiąść się tam na lokalne linie budżetowe, takie jak Air Asia.

Jeśli preferujesz podróż lądową, rozważ pociąg z Malezji do Bangkoku. Podróż z Johor Bahru przez Kuala Lumpur trwa ok. 48 godzin i kosztuje ok. 310 zł.

Gdzie jeść i spać w Tajlandii?

W Tajlandii wiele dawno odkrytych przez turystów miejsc, jak Bangkok i Chiang Mai, zaczyna oferować droższe pokoje. Mimo rosnących cen, alternatywą są mniej uczęszczane dzielnice, jak Talat Noi w Bangkoku czy Wat Ket i Wua Lai w Chiang Mai, gdzie za podobne pieniądze można liczyć na wyższy standard. Warto porównywać oferty na stronach takich jak Agoda czy Booking.

Z myślą o oszczędnościach, warto skorzystać z hosteli, gdzie ceny zaczynają się od ok. 40 zł za noc. Na wyspach, takich jak Koh Lanta czy Koh Pha Ngan, można wynająć bungalowy z łazienkami dzielonymi lub centralnie sterowaną klimatyzacją za niewielkie kwoty.

Nieodzownym elementem taniego podróżowania po Tajlandii jest uliczne jedzenie – tajskie curry, pad thai czy grillowane satay z ulicznych straganów to prawdziwe przysmaki dostępne za grosze. Ważne, by jadać w miejscach cieszących się dużym ruchem, dzięki czemu jedzenie będzie świeże i bezpieczne.

Jak tanio się przemieszczać?

W miastach korzystaj z tuk-tuków raczej jako z atrakcji turystycznej niż rzeczywistego środka transportu – ceny są często zawyżane. Najlepszą opcją będą taksówki z licznikiem, choć warto mieć na uwadze korki, które mogą znacząco wydłużyć i podnieść koszty przejazdu. Na dalsze trasy świetnie sprawdzą się lokalne busy i pociągi.

Wynajem skutera to doskonały sposób na zwiedzanie okolicy. Można go wynająć już za ok. 150 bahtów za dzień, jednak należy zawsze jeździć ostrożnie, bo wypadki drogowe w Tajlandii są częste.

Ile kasy zabrać ze sobą?

Podstawowe opłaty za wstęp do parków narodowych wynoszą zazwyczaj 200-300 bahtów, jednak zorganizowanie do nich dojazdu czy dodatkowe atrakcje mogą być kosztowne. Aby zaoszczędzić, warto wynająć samodzielnie tanie zakwaterowanie w jednym z parków przyrodniczych, takich jak Khao Sok, gdzie bungalow kosztuje od 350 bahtów za noc, a miejsce na namiot od 30 bahtów.

