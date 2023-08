Nocne zakupy w Biedronce. Wydłużone godziny otwarcia z powodu długiego weekendu

Ponieważ w tym roku 15 sierpnia wypada we wtorek, pracownicy mogą zdecydować się na wzięcie jednego dnia wolnego w poniedziałek 14 sierpnia, dzięki czemu ich weekend wydłuży się do czterech dni (o ile nie pracują w weekend). Można również do tego dobrać 16, 17 i 18 sierpnia, by móc cieszyć się aż dziewięciodniowym urlopem.