Nowa opłata w Biedronce. Sieć wywiesiła komunikaty

Reklamówki "zrywki" są nadal bezpłatne, jeśli używane są do pakowania produktów sprzedawanych luzem, takich jak owoce czy warzywa. Opłata dotyczy jedynie sytuacji, gdy "zrywki" są używane do innych celów.

"Drodzy Klienci, informujemy, że bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) są oferowane BEZPŁATNIE do pakowania żywności sprzedawanej luzem , która nie ma własnego opakowania (tj. owoce , warzywa, pieczywo, cukierki, bakalie, mięso i ryby sprzedawane na luz na ladzie tradycyjnej" - czytamy.

Dagmara Łakoma z Biedronki wyjaśniła w odpowiedzi przesłanej do "Super Expressu", że decyzja o wprowadzeniu opłaty jest częścią działań na rzecz ograniczenia zużycia plastiku. Jak podkreśliła, pieniądze z opłat trafiają do urzędów marszałkowskich, a nie do sieci.