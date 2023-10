Nowe dane o wynagrodzeniach w Polsce. Jak naprawdę zarabiają Polacy?

Wciąż wiele osób uznaje średnią krajową za wyznacznik, czy zarabiają tyle, co inni. - By przekonać pracowników do zatrudnienia, trzeba im oferować stawki znacznie przekraczające średnią krajową - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group w serwisie dlahandlu.pl.