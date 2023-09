Nowe horyzonty biznesu. Wydarzenie pod hasłem "Inwestycje lubią szybkość" zakończone spektakularnym sukcesem

Jak mogliśmy się przekonać, połączenie sił z różnych branż nie tylko zaowocowało usługami na najwyższym poziomie, lecz także dało synergiczne efekty dla gości, co zapewniło kompleksową i uzupełniającą się ofertę. To wydarzenie pokazało, że współpraca przekracza granice branż - tworzy inspirującą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.